Ethiopie : Un accord sanitaire de 1,6 milliard de dollars scellé avec les Etats-Unis 

L’Ethiopie et les Etats-Unis ont conclu, mardi, un protocole d’accord majeur dans le domaine de la santé, portant sur un programme de coopération d’un montant global de 1,6 milliard de dollars, étalé sur cinq ans.

Selon les termes de l’accord, Washington s’engage à mobiliser 1 milliard de dollars d’aide directe, auxquels s’ajouteront 150 millions de dollars conditionnés aux résultats obtenus. Ces financements transiteront par les structures gouvernementales éthiopiennes afin de soutenir les priorités nationales en matière de santé publique.

De son côté, le gouvernement éthiopien prévoit une contribution de 450 millions de dollars, destinée au cofinancement des programmes, à l’orientation stratégique et à la mise en œuvre des actions, dans l’objectif d’assurer la durabilité des interventions, la redevabilité des acteurs et des résultats mesurables à long terme.

Les autorités soulignent que ce protocole d’accord repose sur une approche axée sur le développement durable, le financement conjoint et le renforcement de la résilience du système de santé éthiopien. Il vise également à améliorer l’efficacité des services de soins à l’échelle nationale.

Le partenariat ciblera plusieurs priorités sanitaires majeures, notamment la lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme, la santé maternelle et infantile, l’éradication de la poliomyélite ainsi que la préparation et la riposte face aux épidémies de maladies infectieuses.