Somalie : L’ONU prolonge d’un an la mission de paix de l’Union africaine

Le Conseil de sécurité des Nations unies a approuvé à l’unanimité, mardi, la prolongation jusqu’au 31 décembre 2026 du mandat de la force de maintien de la paix de l’Union africaine en Somalie, engagée dans la lutte contre les insurgés islamistes radicaux shebab.

Adoptée sans opposition, la résolution autorise les Etats membres de l’Union africaine à maintenir le déploiement de 11 826 personnels en uniforme, dont 680 policiers, au sein de la Mission de soutien et de stabilisation de l’Union africaine en Somalie (AUSSOM). Cette mission est opérationnelle depuis janvier et a pris le relais de la Mission africaine de transition en Somalie (Atmis).

Le texte souligne toutefois les inquiétudes persistantes de la communauté internationale face aux difficultés de financement de l’AUSSOM. Les Nations unies évoquent un déficit budgétaire chronique, alors que le coût annuel de la mission était estimé à 166,5 millions de dollars en mai dernier.

Plusieurs partenaires contribuent actuellement au financement de l’opération, notamment l’Union africaine, le Japon, la Corée du Sud, la Chine, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne. L’Union européenne a, de son côté, annoncé son intention d’apporter un appui financier à partir de début 2026.

Sur le terrain, l’AUSSOM appuie les autorités somaliennes dans leur lutte contre les shebab, un groupe affilié à Al-Qaïda qui mène depuis plus de quinze ans une insurrection armée contre le gouvernement fédéral. Les islamistes radicaux cherchent à imposer la loi islamique dans ce pays de la Corne de l’Afrique, considéré comme l’un des plus pauvres au monde.

Pour rappel, la résolution initiale autorisant le déploiement de l’AUSSOM avait été adoptée fin 2024 par quatorze membres du Conseil de sécurité, les Etats-Unis s’étant alors abstenus en raison de réserves liées aux mécanismes de financement de la mission.

La prolongation du mandat traduit la volonté de l’ONU et de ses partenaires de poursuivre l’appui sécuritaire à la Somalie, malgré les contraintes financières et la persistance de la menace terroriste.