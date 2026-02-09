Mali : 3,8 millions de personnes ciblées par le plan humanitaire de l’ONU en 2026

Les Nations unies prévoient d’assister 3,8 millions de personnes au Mali en 2026, sur les 5,1 millions identifiées comme étant dans le besoin, dans le cadre du Plan de réponse humanitaire nécessitant un financement de 577,9 millions de dollars.

Présenté à Bamako par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), ce plan met en lumière une situation humanitaire toujours préoccupante, marquée par l’insécurité, les violences, les fragilités socio-économiques et les chocs climatiques, notamment dans le nord et le centre du pays.

Les interventions seront concentrées dans 97 cercles administratifs, dont 45 zones à sévérité aiguë. La réduction des besoins par rapport à 2025 ne traduit pas une amélioration, mais résulte de la baisse des financements internationaux, alors que seuls 21 % des fonds requis avaient été mobilisés l’an dernier.

L’ONU avertit qu’un sous-financement pourrait priver des millions de personnes d’accès à l’eau, à l’éducation, à la protection et à l’alimentation, tout en exposant des centaines de milliers d’enfants à la malnutrition aiguë.