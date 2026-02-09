Libye : 53 migrants décédés ou disparus après un naufrage, selon l’ONU

Cinquante-trois migrants ont perdu la vie ou sont portés disparus à la suite du chavirement d’une embarcation transportant 55 personnes au large des côtes libyennes, a annoncé l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Deux ressortissantes nigérianes ont été secourues.

Selon l’OIM, le drame s’est produit le 6 février au nord de la ville de Zuwara. Les opérations de recherche et de sauvetage menées par les autorités libyennes ont permis de retrouver uniquement les deux survivantes. L’une a indiqué avoir perdu son époux, tandis que l’autre a déclaré que ses deux nourrissons figuraient parmi les victimes.