Cameroun : Accord pour l’exploitation du gisement gazier Yoyo-Yolanda avec la Guinée équatoriale

Le Cameroun et la Guinée équatoriale ont officialisé un accord portant sur l’exploitation conjointe du champ gazier transfrontalier Yoyo-Yolanda, selon une annonce du ministère camerounais des Mines, de l’Industrie et du Développement technologique.

Le gisement de gaz naturel, localisé en zone offshore à des profondeurs allant de 2 300 à 2 800 mètres, s’étend sur environ 34,7 kilomètres de long, avec une largeur comprise entre 1,2 et 5 kilomètres.

L’accord a été signé par le ministre camerounais des Mines par intérim, Fuh Calistus Gentry, et le vice-président équato-guinéen, Teodoro Nguema Obiang Mangue. Il concerne l’exploitation de deux blocs situés de part et d’autre de la frontière maritime séparant les deux Etats.

D’après le communiqué officiel, ce partenariat marque une avancée importante dans le renforcement de la coopération stratégique entre Yaoundé et Malabo. Il vise à consolider leur positionnement régional et à assurer une gestion concertée et équitable des ressources naturelles partagées.

En 2023, les deux pays avaient conclu un traité bilatéral autorisant l’exploitation conjointe des réserves pétrolières et gazières du golfe de Guinée, estimées à 2 500 milliards de pieds cubes. Ces ressources se répartissent à hauteur de 84 % pour la Guinée équatoriale et de 16 % pour le Cameroun.

La Guinée équatoriale dispose par ailleurs de réserves gazières évaluées à 39 milliards de mètres cubes. Selon les autorités des deux pays, le développement du projet Yoyo-Yolanda contribuera à renforcer la sécurité énergétique aux niveaux national et régional, tout en stimulant la croissance économique.