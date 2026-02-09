Abou Dhabi : Le Gabon et les Emirats renforcent leur coopération économique

Le Gabon et les Emirats arabes unis ont signé samedi trois accords dans les secteurs minier, numérique et logistique, dans le cadre de la visite officielle du président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema à Abou Dhabi, a annoncé la présidence gabonaise.

Ces accords visent à consolider les partenariats stratégiques, soutenir la transformation économique, favoriser la création de valeur locale et promouvoir le développement durable.

Dans le secteur minier, le mémorandum porte sur l’exploration, le développement et la commercialisation de l’or dans les zones minéralisées du Gabon. L’accord numérique vise à accompagner la transformation digitale de l’administration publique et des services stratégiques de l’Etat, notamment grâce à l’intelligence artificielle, l’analytique avancée et le big data.

Enfin, l’accord logistique entend améliorer la performance portuaire et de transport du Gabon, renforcer son rôle de hub régional et faciliter son intégration dans les chaînes de valeur internationales.