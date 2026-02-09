Soudan : Trois attaques contre des centres médicaux font plus de 30 morts au Kordofan

Au moins une trentaine de personnes ont été tuées en une semaine dans la région du Kordofan-Sud, au Soudan, lors de trois attaques ciblant des centres médicaux, a annoncé dimanche l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

« Le système de santé du Soudan est de nouveau attaqué », a déclaré sur X le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Depuis le 3 février, trois structures médicales ont été visées dans cette région déjà frappée par la malnutrition aiguë.

Le Kordofan, au sud de Khartoum, est devenu le principal théâtre des affrontements entre l’armée et les Forces de soutien rapide (FSR) depuis avril 2023. Le 3 février, une attaque contre un centre de santé a fait huit morts dont cinq enfants et trois femmes et onze blessés. Le lendemain, un hôpital a été attaqué, causant un mort. Le 5 février, une nouvelle attaque a tué 22 personnes, dont quatre soignants, et en a blessé huit autres.

Vendredi, un convoi humanitaire du Programme alimentaire mondial (PAM) a également été visé par un drone dans le Kordofan-Nord, faisant un mort et plusieurs blessés, selon l’Ocha.

Les violences dans le Kordofan ont placé des centaines de milliers de personnes au bord de la famine et forcé 88 000 habitants à fuir entre octobre et janvier, d’après l’ONU. Depuis 2023, la guerre a fait plusieurs dizaines de milliers de morts et déplacé environ 11 millions de personnes, provoquant ce que l’ONU décrit comme « la pire crise humanitaire au monde ».