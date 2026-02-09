Mali : Des dizaines de terroristes neutralisés près de Ségou

L’armée malienne (FAMa) a annoncé dimanche avoir mené plusieurs frappes à l’ouest de la ville de Ségou, entraînant la mort de plusieurs dizaines de terroristes, selon un communiqué de l’état-major général des Forces armées.

Dans ce contexte, l’armée malienne multiplie les opérations antiterroristes pour réaffirmer le contrôle des zones stratégiques, notamment autour des centres urbains et le long du corridor du fleuve Niger, afin de limiter les activités des groupes armés.

Ces opérations interviennent à la suite d’une surveillance effectuée le 7 février, qui avait permis de repérer un groupe armé dissimulé dans une zone boisée à l’ouest de Ségou. Une quinzaine d’individus ont été ciblés et neutralisés.

Une seconde frappe a touché une dizaine d’autres ainsi que leur matériel logistique, alors qu’ils tentaient de traverser le fleuve Niger à bord de pirogues sur la rive gauche, toujours dans la même zone. Par ailleurs, un troisième groupe d’environ dix hommes armés circulant à moto a également été détecté et éliminés.

Le chef d’état-major général des armées maliennes a précisé que ce type d’opérations se poursuivrait sur l’ensemble du territoire national. « Les missions coordonnées de recherche et de neutralisation des terroristes continuent sur tout le pays », a-t-il déclaré.

Le Mali fait face depuis plus de dix ans à une insécurité persistante, en particulier dans ses régions centrales et septentrionales, où des groupes armés liés au terrorisme ou à des conflits locaux ciblent régulièrement les forces de sécurité et les populations civiles.