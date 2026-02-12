Soudan : 21 morts après le naufrage d’une embarcation sur le Nil

Au moins 21 personnes ont perdu la vie mercredi soir après le naufrage d’une embarcation sur le Nil, dans le nord du Soudan, selon les autorités locales.

Dans un communiqué publié jeudi, l’Etat du Nil a indiqué que 21 corps avaient été récupérés, sans fournir de précisions sur les circonstances exactes de l’accident. Les opérations de recherche se poursuivent afin de retrouver d’éventuels disparus.

Le drame s’est produit alors que les passagers traversaient le fleuve entre les villages de Tayba al-Khawad et Deim al-Qarai, près de la ville de Chendi, située à environ 200 kilomètres au nord de Khartoum, la capitale.

L’embarcation transportait une trentaine de personnes. Le Réseau des médecins soudanais (SDN) a, pour sa part, indiqué que six survivants avaient pu être secourus.

Au Soudan, de nombreux habitants dépendent de petites embarcations privées pour se déplacer sur le fleuve, dans un contexte où les infrastructures du pays ont été gravement affaiblies par près de trois années de guerre.