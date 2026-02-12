Nigéria : Abuja réaffirme son rôle déterminant dans la paix et la sécurité au Liberia

Le chef d’état-major de l’armée nigériane, le lieutenant-général Waidi Shaibu, a réaffirmé le rôle central du Nigeria dans le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique de l’Ouest, estimant que la stabilité actuelle du Liberia repose en grande partie sur les sacrifices consentis par Abuja et sur la solidarité africaine.

Il s’exprimait mercredi à Monrovia, à l’occasion du 69ᵉ anniversaire de la Journée des forces armées du Liberia, organisé au centre d’entraînement Barclay, où il participait en tant qu’invité d’honneur. Ses déclarations ont été rapportées dans un communiqué publié le même jour par la directrice par intérim des relations publiques de l’armée nigériane, la colonelle Appolonia Anele.

Selon lui, l’intervention du Nigeria durant la guerre civile libérienne relevait d’un choix stratégique de politique étrangère et de défense, motivé par la volonté de préserver la stabilité de l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest.

Le général Shaibu a rappelé le rôle majeur joué par le Nigeria au sein du Groupe de surveillance de la CEDEAO (ECOMOG), soulignant que les forces nigérianes ont constitué la principale composante de la mission de maintien de la paix et assumé l’essentiel des opérations sur le terrain.

Il a également insisté sur l’engagement durable du gouvernement fédéral nigérian, qui a mobilisé soldats, ressources et soutien politique sur le long terme, contribuant à jeter les bases de la réconciliation nationale du Liberia, de sa transition démocratique et de sa reconstruction après le conflit.

Le chef d’état-major est par ailleurs revenu sur la participation du Nigeria à la refondation des forces armées libériennes, rappelant son implication aux côtés du défunt général de division Suraj Alawo Abdurrahman lors des premières étapes des réformes.

Il a appelé les forces armées du Liberia à maintenir un haut niveau de professionnalisme, de discipline et de loyauté envers les institutions constitutionnelles, assurant que le Nigeria poursuivra son appui en matière de conseil stratégique et de renforcement des capacités.

Le général Shaibu a également mis en garde contre les risques croissants liés au narcotrafic, à la cybercriminalité et aux réseaux criminels organisés, qui menacent la stabilité régionale.

Il a appelé à une coordination accrue entre les institutions, à des opérations fondées sur le renseignement, à des réformes juridiques adaptées et à un renforcement de la coopération régionale afin de faire face à des menaces sécuritaires de plus en plus complexes.

Le chef de l’armée nigériane a enfin adressé ses félicitations au président et commandant en chef des forces armées du Liberia, au haut commandement militaire ainsi qu’à l’ensemble du peuple libérien à l’occasion de cet anniversaire.