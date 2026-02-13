Niger : Reprise des relations diplomatiques avec l’Algérie

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a décidé, jeudi, le retour à Niamey de l’ambassadeur d’Algérie accrédité au Niger, mettant ainsi fin à une période de tensions diplomatiques provoquées par l’affaire d’un drone malien abattu par l’armée algérienne. L’annonce a été faite par le ministère algérien des Affaires étrangères.

Cette décision intervient après le retour à Alger et la reprise officielle de ses fonctions, ce 12 février 2026, de l’ambassadeur nigérien en poste dans le pays. Le communiqué souligne que cette initiative reflète l’importance particulière que le chef de l’État accorde au renforcement des liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre les deux nations.

Pour la diplomatie algérienne, ce geste devrait permettre de réactiver le dialogue politique bilatéral au plus haut niveau, de relancer les différentes formes de coopération entre les deux partenaires et de favoriser la mise en œuvre de projets stratégiques contribuant à l’intégration régionale et continentale.

La crise remonte au printemps 2025, après la destruction, le 31 mars de la même année, d’un drone malien par l’armée algérienne à Tinzaouatine, dans l’extrême sud du territoire algérien.

Mali avait alors accusé Alger d’avoir abattu l’appareil sur son propre territoire, tandis que les autorités algériennes affirmaient que le drone avait violé à deux reprises leur espace aérien avant d’être neutralisé.

Le 6 avril 2025, les trois membres de l’Alliance des Etats du Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso, avaient annoncé le rappel de leurs ambassadeurs en Algérie pour marquer leur protestation.

Près d’un an plus tard, les échanges diplomatiques entre Alger et Niamey ont progressivement repris. En janvier dernier, le ministre algérien des hydrocarbures et des mines, Mohamed Arkab, s’est rendu au Niger, où il a rencontré les plus hautes autorités du pays. Cette visite a également permis de relancer les activités de Sonatrach sur le territoire nigérien.

Samedi dernier, Abdelmadjid Tebboune a évoqué publiquement les relations bilatérales, exprimant son estime pour le président nigérien, le général Abdourahamane Tiani, auquel il a adressé une invitation officielle pour effectuer une visite à Alger.