Burkina Faso : Un accord-cadre avec la Russie pour relancer la coopération bilatérale

Le Burkina Faso et la Fédération de Russie ont franchi une nouvelle étape dans leur rapprochement diplomatique en signant, jeudi à Moscou, un accord établissant les bases de leurs relations bilatérales. Selon une source diplomatique à Ouagadougou, ce texte vise à insuffler un nouvel élan à la coopération entre les deux pays.

Le document a été paraphé par le chef de la diplomatie burkinabè, Karamoko Jean Marie Traoré, et son homologue russe, Sergueï Lavrov. D’après un communiqué du ministère burkinabè des Affaires étrangères, cet accord traduit la volonté commune d’institutionnaliser davantage le rapprochement diplomatique engagé depuis 2022.

Pour Karamoko Jean Marie Traoré, il s’agit d’un texte « historique », à la fois en phase avec la vision des deux chefs d’État et doté de la portée d’un véritable accord-cadre destiné à remplacer l’instrument qui régissait jusque-là les relations bilatérales.

Le ministre burkinabè a précisé que ce document ne se limite pas à une simple actualisation. Il constitue également une feuille de route stratégique définissant les domaines prioritaires de coopération, les méthodes de travail et les orientations partagées entre les deux parties. Fruit d’un travail approfondi, chaque formulation a été soigneusement élaborée afin d’aboutir à un texte consensuel ouvrant la voie à une nouvelle phase de collaboration, marquée par des projets concrets.

De son côté, Sergueï Lavrov a exprimé sa pleine satisfaction, estimant que cet accord matérialise la volonté des deux États de bâtir un partenariat solide, pragmatique et exemplaire. Il a par ailleurs réaffirmé l’engagement de Moscou à soutenir le Burkina Faso, notamment sur le plan sécuritaire, par des appuis techniques. Selon lui, la lutte contre le terrorisme dans le Sahel demeure une priorité pour son pays.

Le chef de la diplomatie russe a également salué la convergence de positions entre les deux nations et leur soutien réciproque au sein des instances internationales, notamment à l’Organisation des Nations unies.

Cette signature intervient dans le cadre d’une visite de travail du ministre burkinabè à Moscou, accompagné de représentants de la présidence et d’experts du département chargé de la diplomatie. D’autres accords juridiques devraient être conclus au cours de ce déplacement afin de renforcer davantage le contenu et la portée de la coopération bilatérale.