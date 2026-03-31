Niger : Agadez, disparition du chef de la confédération Kel Eweye

Le chef de la confédération touarègue Kel Eweye et Anastafidet de l’Aïr, Mahamane Elhadj Souleymane, s’est éteint ce 31 mars 2026 à Agadez, à la suite d’une maladie de longue durée, selon un communiqué officiel du sultanat de l’Aïr.

Figure emblématique alliant héritage culturel et ouverture au monde contemporain, le défunt ne se limitait pas à son rôle de chef traditionnel. Il était considéré comme un repère, un artisan du dialogue, ainsi qu’un véritable guide pour sa communauté, œuvrant constamment en faveur de la paix et de l’équité, précise la même source.

De son côté, le journal « Aïr Info Agadez souligne » que, sous son leadership, la confédération Kel Eweye a su conserver ses valeurs fondamentales tout en relevant les enjeux de la modernité. Reconnu pour sa sagesse lors des assemblées coutumières, il voyait ses avis largement respectés, bien au-delà des frontières de l’Aïr.

Estimé par les siens et salué par ses pairs, Mahamane Elhadj Souleymane laisse l’image d’un homme incarnant les valeurs cardinales de la société touarègue : honneur, bravoure et sens profond de l’hospitalité.