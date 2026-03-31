Mali : Le couvre-feu prolongé d’un mois à Kayes

Les autorités régionales de Kayes ont décidé de maintenir le couvre-feu en vigueur. Par une décision signée le lundi 30 mars, le gouverneur de la région, le Général de brigade Moussa Soumaré, a entériné la prorogation de cette mesure pour une durée de 30 jours, allant du mardi 31 mars au mercredi 29 avril 2026, entre minuit et 5 heures du matin, selon une source officielle relayée par l’AMAP.

D’après le communiqué, la circulation des personnes ainsi que celle des véhicules reste strictement limitée durant les heures concernées. Seuls les engins des Forces de défense et de sécurité, ainsi que les ambulances disposant d’un ordre de mission, sont autorisés à circuler.

Les autorités justifient cette reconduction par la persistance des défis sécuritaires, en référence à la décision N°000524/GRK-CAB du 1er juillet 2025.

Pour mémoire, l’instauration initiale de ce couvre-feu faisait suite à une attaque terroriste survenue dans la ville de Kayes. Le gouverneur a, par ailleurs, rendu hommage à l’engagement des Forces de défense et de sécurité, tout en saluant la résilience des populations locales face à cette situation.