Soudan du Sud : Au moins 74 morts dans l’attaque d’un site aurifère

Une attaque armée a fait au moins 74 morts sur un site d’exploitation aurifère dans l’Etat d’Equatoria-central, au Soudan du Sud, a annoncé lundi le Service de la police nationale.

Selon les autorités, l’assaut s’est produit dans la soirée du 28 mars dans la zone de Jebel Iraq. Le porte-parole de la police a indiqué que les auteurs de cette attaque n’avaient pas encore été identifiés.

D’après les premières informations, le site a été pris pour cible par un groupe d’hommes lourdement armés. La majorité des victimes seraient des civils employés dans les activités minières. Plusieurs personnes demeurent introuvables, probablement dispersées dans la forêt avoisinante.

Face à la gravité de la situation, des unités des forces de sécurité, incluant la police et les forces de défense, ont été dépêchées sur les lieux afin de sécuriser la zone, évaluer les dégâts et conduire des opérations de recherche et de secours.

Les autorités ont précisé que onze corps ont déjà été transférés à la morgue, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver les personnes portées disparues.