Niger : Une trentaine de civils tués près de Birni N’Konni

Au moins 30 civils ont perdu la vie et cinq autres ont été blessés lors d’attaques menées jeudi contre plusieurs villages du département de Birni N’Konni, dans la région de Tahoua, à l’ouest du Niger, selon des sources officielles.

D’après le gouverneur de la région, le colonel Souleymane Amadou Moussa, les assaillants, arrivés à moto et lourdement armés, ont également emporté près de 500 têtes de bétail avant de se replier vers un pays voisin, où se situerait leur base arrière. Il a précisé que la zone est désormais sous contrôle des forces de défense et de sécurité, appelant les populations à reprendre leurs activités.

Les attaques ont ciblé des localités isolées situées dans une zone montagneuse proche de la frontière nigériane, un espace régulièrement exposé à l’insécurité. Des témoins confirment que les hommes armés ont agi rapidement avant de se retirer vers le Nigeria.

La région de Tahoua reste un foyer de violences récurrentes, mêlant actions de groupes jihadistes et activités de bandits armés opérant de part et d’autre de la frontière. Elle constitue également un corridor de trafics illicites, notamment de carburant, de drogues et de produits pharmaceutiques contrefaits.

Ces attaques s’inscrivent dans un contexte sécuritaire dégradé. Début mars, une base militaire de drones à l’aéroport de Tahoua avait été visée par une attaque qualifiée de terroriste, tandis qu’une semaine plus tôt, un poste de contrôle avait été attaqué, causant la mort d’un douanier et de plusieurs civils.

Selon l’ONG Acled, le groupe État islamique au Sahel (EIS) intensifie ses actions dans la zone, notamment à travers des embuscades contre les forces nigériennes. Plus largement, le Niger est confronté depuis plusieurs années à des violences jihadistes persistantes, aussi bien dans l’ouest du pays que dans le sud-est, où opèrent Boko Haram et l’Iswap.

Face à cette situation, les autorités militaires ont récemment annoncé la mise en place prochaine d’auxiliaires civils chargés de soutenir les forces de sécurité dans la défense des territoires.