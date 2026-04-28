Nigeria : Au moins 29 morts dans une attaque armée visant des jeunes à Adamawa

Une nouvelle attaque meurtrière a endeuillé le nord-est du Nigeria. Au moins 29 personnes ont été tuées dimanche dans l’État d’Adamawa, a confirmé lundi le gouverneur Ahmadu Umaru Fintiri, alors que des habitants décrivent une scène de violence indiscriminée visant notamment des jeunes rassemblés autour d’un terrain de football.

Le drame s’est produit dans la communauté de Guyaku, située dans la zone de gouvernement local de Gombi. Selon des témoins, des hommes armés ont ouvert le feu sans distinction en pleine journée. « Ils ont tiré au hasard », a raconté un résident, évoquant un bilan particulièrement lourd une fois les assaillants repartis.

D’après les habitants, les victimes incluent des jeunes, parmi lesquels des femmes venues assister à un match de football. Plusieurs personnes ont également été blessées par balles lors de l’attaque.

Au-delà des pertes humaines, les assaillants ont provoqué d’importants dégâts matériels. Des lieux de culte, des habitations et des motos ont été incendiés, accentuant le traumatisme dans cette localité déjà fragilisée.

L’État d’Adamawa est régulièrement confronté à une insécurité persistante, nourrie par la présence de groupes jihadistes, de bandes criminelles locales souvent désignées sous le terme de « bandits » ainsi que par des conflits communautaires liés notamment aux questions foncières.

Cette nouvelle attaque illustre une fois de plus la vulnérabilité des populations civiles dans cette région du Nigeria, où les violences armées continuent de faire des victimes et d’alimenter un climat d’instabilité durable.