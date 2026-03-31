Somalie : L’axe Mogadiscio–Baidoa rouvert après des opérations contre Al-Shabab

L’Armée nationale somalienne (SNA) a annoncé la réouverture de la route stratégique reliant Mogadiscio à Baidoa, à l’issue de plusieurs jours d’opérations militaires visant les combattants d’Al-Shabab.

Selon des sources militaires, les forces ont repris le contrôle de cet axe majeur après avoir neutralisé les groupes armés qui y opéraient, rétablissant ainsi un corridor crucial pour les échanges et l’approvisionnement entre la capitale et les régions du sud-ouest.

Dans le même temps, des opérations de stabilisation ont été engagées à Baidoa afin de consolider les acquis sécuritaires, après le démantèlement de milices liées à l’ancienne administration régionale du Sud-Ouest.

A leur arrivée, les troupes ont été accueillies par des habitants et des représentants des autorités fédérales, ainsi que par des éléments des forces locales. De nombreux résidents ont exprimé leur soulagement face au départ des groupes armés, saluant le retour progressif de la sécurité.

En parallèle, l’unité Gorgor de la SNA, rattachée au 203e bataillon de la 20e brigade, a mené des opérations de ratissage dans plusieurs zones du Bas-Shabelle, notamment à Ay-buuteey, Jowhara, Awdheegle et Aseenda Buube.

Les forces ont procédé à des fouilles ciblées dans des quartiers résidentiels, en s’appuyant sur des renseignements, afin de démanteler les réseaux d’Al-Shabab. Plusieurs caches et positions utilisées par les insurgés ont été détruites.

Ces opérations s’inscrivent dans une offensive plus large menée ces dernières semaines par l’armée somalienne pour réduire l’influence d’Al-Shabab dans les régions stratégiques du sud du pays.