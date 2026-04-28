Ethiopie : L’adhésion à l’OMC 

Les négociations pour l’entrée de l’Éthiopie au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) touchent à leur phase finale. C’est ce qu’a annoncé lundi le ministre du Commerce et de l’Intégration régionale, Kassahun Gofe, évoquant une avancée diplomatique majeure pour le pays.

Lors d’un point de presse consacré à l’état d’avancement du dossier, le ministre a souligné que l’Éthiopie avait franchi des étapes décisives dans son processus d’adhésion. Addis-Abeba a notamment satisfait aux principales exigences techniques imposées par les membres de l’OMC.

Parmi les progrès réalisés, le gouvernement éthiopien a répondu de manière exhaustive à plus de 226 questions soulevées par les pays membres, affiné le projet de rapport du Groupe de travail et finalisé 32 engagements obligatoires requis dans le cadre des négociations.

Sur le plan bilatéral, l’Éthiopie a déjà conclu des accords d’accès au marché avec neuf États membres de l’organisation. Les discussions en cours avec cinq autres partenaires devraient, selon le ministre, être bouclées dans un avenir proche.

Kassahun Gofe a par ailleurs rappelé avoir conduit la délégation éthiopienne lors de la 7e réunion du Groupe de travail sur l’adhésion, tenue la semaine dernière à Genève. Cette rencontre a permis d’évaluer les avancées et de préparer les prochaines étapes du processus.

La dynamique devrait se poursuivre dans les mois à venir, avec la tenue de la 8e réunion du Groupe de travail prévue en septembre 2026. Cette échéance pourrait constituer une étape décisive avant une éventuelle finalisation de l’adhésion, attendue de longue date par les autorités éthiopiennes.