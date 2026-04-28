Ghana : Trois morts dans l’attaque d’un convoi militaire 

Trois personnes ont été tuées lors d’une attaque visant un convoi militaire transportant des civils dans le nord-est du Ghana, ont indiqué lundi les forces armées dans un communiqué officiel.

Le convoi, qui transportait environ 140 passagers entre les villes de Bawku et Bolgatanga, a été pris pour cible dans la zone administrative de Binduri par des hommes armés non identifiés. Selon l’armée, les soldats ont riposté et réussi à repousser l’assaut.

Les forces de sécurité affirment avoir neutralisé sept assaillants au cours de l’affrontement. Lors des opérations de poursuite, un fugitif réfugié dans une mosquée a été appréhendé, en possession d’un fusil automatique G3, de plusieurs chargeurs et d’importantes munitions. Dix autres suspects ont également été arrêtés.

L’armée a appelé la population à ne pas entraver les opérations de sécurité en cours et a exprimé ses condoléances aux familles des victimes.

Cette attaque s’inscrit dans un contexte de violences récurrentes autour de Bawku, une région marquée par un conflit ancien. Les tensions, souvent liées à des rivalités de chefferie entre les communautés Kusasi et Mamprusi, persistent depuis plusieurs décennies et dégénèrent régulièrement en affrontements meurtriers.

La zone est ainsi le théâtre de cycles de représailles, de couvre-feux et de déploiements massifs des forces de sécurité. Les violences, qui visent aussi bien les civils que les forces de l’ordre, perturbent fortement la vie quotidienne et le commerce transfrontalier.

Malgré les tentatives de médiation menées par les autorités et les chefs traditionnels, ce différend reste irrésolu, faisant de cette région l’un des principaux foyers d’instabilité au Ghana.