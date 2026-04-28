Mali : La prudence calculée de Paris face à une crise explosive

La réaction mesurée de la France après les attaques survenues samedi au Mali illustre une ligne diplomatique délicate, entre le soutien aux populations parmi lesquelles figurent plusieurs milliers de ressortissants français et la volonté d’éviter toute accusation d’ingérence dans un pays dirigé par un régime ouvertement hostile.

Lundi soir, Paris s’est contenté d’exprimer sa « préoccupation » face à des violences d’une ampleur inédite, attribuées à des rebelles touareg et à la branche sahélienne d’Al-Qaïda. La France a condamné « avec la plus grande fermeté » les exactions visant des civils, tout en appelant ses ressortissants à la vigilance.

Cette posture tranche avec celle adoptée en 2013, lorsque l’offensive jihadiste vers Bamako avait conduit à l’intervention militaire française via l’opération Serval, lancée à la demande des autorités maliennes de l’époque. Depuis, le contexte a profondément évolué : les forces françaises ont été expulsées en 2022 par la junte au pouvoir.

Aujourd’hui, environ 4 200 Français sont inscrits au registre consulaire au Mali, auxquels s’ajoutent plusieurs milliers de non-inscrits, majoritairement des binationaux vivants à Bamako. Dans ce contexte sensible, toute prise de position trop ferme pourrait être interprétée comme un soutien implicite aux autorités militaires, ou alimenter le discours antifrançais.

Pour l’analyste Michael Shurkin, cette communication minimaliste, alignée sur celle de l’Union européenne, traduit une volonté de prise de distance. « Paris semble préférer se tenir à l’écart, consciente que toute déclaration pourrait être instrumentalisée », estime cet expert des questions de défense.

Même analyse du côté de Bakary Sambé, président du Timbuktu Institute, qui souligne la complexité du positionnement français au Sahel. « La France doit composer à la fois avec l’urgence sécuritaire et le poids de son histoire dans la région », explique-t-il.

Malgré des relations tendues, les liens diplomatiques n’ont jamais été totalement rompus. Paris continue d’entretenir une présence à travers ses institutions, notamment à Bamako, et privilégie désormais une approche axée sur la coopération économique, culturelle et éducative, conformément à la réorientation stratégique impulsée par Emmanuel Macron.

Les récentes attaques interviennent toutefois à un moment charnière, alors que des signes timides d’apaisement commençaient à émerger. Des initiatives de dialogue, comme celle lancée à Lomé le 18 avril réunissant plusieurs acteurs internationaux, dont la France et la Russie, laissaient entrevoir une possible désescalade.

Dans ce contexte fragile, la prudence de Paris apparaît autant comme un choix stratégique qu’une contrainte imposée par une situation devenue hautement inflammable.