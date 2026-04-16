Burkina Faso : Ouagadougou mise sur un renforcement de la coopération avec la Chine

Le Burkina Faso et la Chine entendent consolider davantage leurs relations. Cette volonté a été au cœur d’une audience tenue mardi à Ouagadougou entre le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, et l’ambassadeur de la République populaire de Chine, Deyong Zhao.

Au cours des échanges, les deux responsables ont insisté sur la nécessité d’intensifier les visites de délégations entre leurs pays, afin de tirer pleinement parti des nombreuses opportunités de coopération existantes.

La rencontre a également permis de faire le point sur plusieurs projets en cours, jugés globalement satisfaisants. Ces initiatives couvrent des secteurs stratégiques tels que la santé, l’agriculture, l’accès à l’eau potable, l’énergie ainsi que la formation des ressources humaines.

Le chef de la diplomatie burkinabè a salué l’implication de l’ambassadeur chinois dans le renforcement des relations bilatérales. Il a, par ailleurs, réaffirmé l’engagement de son département à accompagner la mise en œuvre des projets et programmes soutenus par la Chine au Burkina Faso.

Cette audience s’inscrit dans la dynamique de consolidation d’un partenariat déjà actif entre les deux pays, avec l’ambition de le porter à un niveau supérieur, selon l’Agence d’information Burkinabé (AIB).