Niger : Des terroristes neutralisés lors d’opérations militaires dans différentes zones

L’armée nigérienne, sur les instructions du président le général Abdourahamane Tiani, a annoncé une série d’opérations menées début avril 2026 ayant permis de neutraliser plusieurs éléments terroristes et de saisir du matériel militaire dans différentes régions du pays.

Selon le bulletin du Centre intégré pour la coordination des opérations (CICO), deux terroristes ont été abattus le 9 avril dans le secteur d’Anouzagren, à l’ouest de Tchinta, dans le cadre de l’opération Shara. Les forces engagées ont également récupéré deux fusils d’assaut AK-47, six chargeurs approvisionnés ainsi qu’une motocyclette.

Dans cette même zone, où des opérations de ratissage se poursuivent, une unité des Forces de défense et de sécurité a repéré un groupe embusqué. L’assaut lancé contre leur position a permis de neutraliser trois assaillants, de détruire une motocyclette et d’en saisir deux autres. Le matériel récupéré comprend notamment des munitions de différents calibres, un chargeur AK-47, un poste radio Motorola et divers équipements.

A l’ouest du pays, dans le cadre de l’opération Niya, une intervention menée le 11 avril dans le secteur Kobagué–Tondi Karia–Bouloundjamé a conduit à la neutralisation de quatre terroristes. Deux motocyclettes et un tricycle ont également été saisis. La veille, près de Banizoumbou, dans la zone de Tamou, un engin explosif improvisé a été détecté puis détruit par le génie militaire.

Sur un autre front, l’opération Almahaou a permis, le 6 avril au soir, d’éliminer un guetteur terroriste lors d’une patrouille dans le secteur d’Inorfane.

Dans la forêt de Delibangou, les actions menées dans le cadre de l’opération Damissa ont abouti à la neutralisation de deux terroristes le 7 avril, puis d’un troisième le lendemain, alors qu’il circulait à motocyclette. Le même jour, un important lot logistique destiné à des groupes armés, comprenant des pièces détachées pour motocyclettes et divers équipements opérationnels, a été intercepté en direction du parc W.

Ces opérations illustrent la poursuite des efforts des forces nigériennes pour sécuriser les zones affectées par les activités terroristes.