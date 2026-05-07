L’AES : Une stratégie renforcée pour l’eau et l’environnement

Le ministre de l’Environnement, de l’Hydraulique et de l’Assainissement, Abdoulaye Maizama, a présenté, mercredi 6 mai, les grandes orientations de projets en préparation dans l’espace de l’Alliance des États du Sahel (AES), destinés à améliorer la gestion environnementale et l’accès à l’eau dans les pays membres.

Invité de la Radiodiffusion Télévision du Niger, il a précisé que ces initiatives portent sur plusieurs axes, dont la construction d’importantes infrastructures de retenue d’eau, le développement de systèmes de transfert hydraulique pour soutenir l’agriculture irriguée, ainsi que des recherches visant à stimuler artificiellement les précipitations afin de répondre aux défis climatiques.

Par ailleurs, un programme de mille forages devrait être lancé à court terme dans l’espace AES qui comprend le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Cette initiative vise à élargir l’accès à l’eau potable et à renforcer les dispositifs d’assainissement, avec des premières réalisations attendues d’ici à la fin de l’année 2026.

Évoquant les capacités humaines, le ministre a mis en lumière le déficit d’effectifs au sein des services des eaux et forêts, en rappelant l’absence de recrutements depuis plus d’une décennie. Il a toutefois assuré que des échanges sont en cours avec les autorités financières pour remédier à cette situation dans les mois à venir.

Sur la question des moyens, il a rappelé que ces agents relèvent des Forces de défense et de sécurité, soulignant que leur équipement dépend des choix budgétaires et des priorités souveraines de l’État.

Abdoulaye Maizama a indiqué que son département s’appuie sur une gestion par programmes, structurée autour d’objectifs annuels et d’outils de suivi destinés à évaluer les performances et les résultats obtenus.