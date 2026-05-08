Tchad : Huit figures de l’opposition écopent de huit ans de prison

La justice tchadienne a condamné, vendredi, huit responsables de l’opposition à huit ans de prison ferme à N’Djamena, selon leur avocat.

Ces opposants, membres du Groupe de concertation des acteurs politiques (GCAP), principale coalition opposée au président Mahamat Idriss Déby Itno, avaient été interpellés fin avril. Leur arrestation était intervenue quelques jours avant une manifestation de protestation initiée par leur mouvement, finalement interdite par les autorités.

Placés en détention provisoire, ils étaient poursuivis dans le cadre d’une enquête pour des chefs d’accusation lourds, notamment association de malfaiteurs, tentative d’insurrection, rébellion et détention illégale d’armes de guerre.

Réagissant au verdict, leur avocat, Moussa Adoum, a dénoncé une décision ‘’décevante’’, estimant qu’elle repose sur des faits ‘’inexistants’’. Il a également critiqué une instrumentalisation de la justice à des fins politiques.

La défense a annoncé son intention de faire appel, sollicitant un nouveau procès devant la cour d’appel de N’Djamena, dans l’espoir d’un examen du dossier «sans pression politique».