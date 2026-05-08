La France : Un sommet économique pour redéfinir les relations avec l’Afrique

Le président français Emmanuel Macron s’apprête à tenir au Kenya un sommet Afrique-France à forte tonalité économique, présenté à la fois comme une innovation diplomatique et un point d’orgue de sa stratégie africaine.

Baptisée « Africa Forward », cette rencontre constitue une première dans un pays anglophone, marquant une volonté d’élargir les partenariats au-delà du pré-carré francophone. Elle intervient après plusieurs années de crispations, voire de ruptures, entre Paris et certaines anciennes colonies d’Afrique de l’Ouest.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, Emmanuel Macron affirme vouloir bâtir une relation « renouvelée » avec le continent, fondée sur des partenariats équilibrés. A l’approche de la fin de son mandat, ce sommet apparaît comme une vitrine de ce repositionnement diplomatique, dans la continuité de son discours prononcé à Ouagadougou au début de sa présidence.

Contrairement à ce premier déplacement au Burkina Faso, le rendez-vous kényan se tient dans un contexte profondément transformé. Les relations avec le Mali, le Niger et le Burkina Faso se sont détériorées après une série de coups d’État ayant entraîné le départ des forces françaises.

Le sommet, coprésidé avec le président kényan William Ruto, mettra l’accent sur l’investissement, les échanges économiques et les partenariats stratégiques. Des rencontres avec des acteurs du secteur privé, ainsi que des discussions sur la jeunesse, le sport ou encore la restitution d’œuvres culturelles, sont également prévues.

Cette orientation reflète une évolution vers des instruments de « soft power », dans un contexte où la présence militaire française a fortement reculé sur le continent. En parallèle, Paris cherche à renforcer ses liens avec des pays non francophones comme le Nigeria ou le Ghana.

La tournée présidentielle inclura aussi des étapes en Égypte et en Éthiopie, où la France réaffirmera son soutien à l’Union africaine.