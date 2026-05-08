Niger : Mobilisation populaire en soutien aux autorités de transition et à l’AES

Une importante marche de soutien au Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP) s’est tenue jeudi à Agadez, à l’initiative d’organisations de la société civile de la région. Le rassemblement, suivi d’un meeting, a réuni des milliers de participants à l’arène de lutte traditionnelle.

A leur tête, le gouverneur de la région, le général Ibra Boulama Issa, a salué une mobilisation « remarquable », malgré les fortes chaleurs, y voyant un signe d’adhésion aux objectifs de paix, de stabilité et de développement.

Le responsable régional a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité pour leur engagement contre le terrorisme, tout en affirmant la solidarité du Niger avec les autres États de l’Alliance des États du Sahel (AES), confrontés aux mêmes menaces. Il a insisté sur la nécessité de défendre la souveraineté et l’intégrité des pays de la région.

Dans son intervention, le gouverneur a également évoqué les défis persistants dans le Sahel, marqué depuis plus d’une décennie par une instabilité sécuritaire et politique croissante. Selon lui, la « refondation » engagée au Niger traduit une volonté collective de bâtir un État plus stable, équitable et indépendant.

Le général a par ailleurs renouvelé son soutien au président, le général Abdourahamane Tiani, appelant à une mobilisation générale pour la défense du territoire national. Il a également condamné les récentes attaques contre des localités au Mali, les qualifiant d’actes visant à déstabiliser l’espace sahélien.

D’autres intervenants ont abondé dans le même sens. L’administrateur délégué de la commune urbaine, Assarid Almoustapha, a évoqué une mobilisation historique, soulignant l’engagement des populations face aux défis sécuritaires et aux tentatives de déstabilisation.

De son côté, le coordonnateur régional du mouvement M62, Issouf Emoud, a exprimé son soutien au peuple malien, appelant à l’unité et au renforcement de la cohésion sociale. Il a également invité les citoyens à faire preuve de vigilance et à collaborer étroitement avec les forces de sécurité.

Cette manifestation illustre, selon ses organisateurs, une volonté affirmée des populations locales d’accompagner les autorités de transition dans leur stratégie de sécurisation et de refondation de l’État.