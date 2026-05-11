Centrafrique : Kinshasa et Bangui renforcent leurs sécurités 

La République démocratique du Congo et la République centrafricaine franchissent un nouveau cap dans leur collaboration sécuritaire. Réunis à Bangui, leurs ministres de la Défense ont convenu d’intensifier les actions conjointes pour faire face aux tensions persistantes qui secouent leur frontière commune.

Cette décision intervient dans un climat marqué par l’activisme de groupes armés, parmi lesquels les rebelles de la LRA et certains éléments Mbororo. Leur présence continue d’alimenter violences, trafics illicites et déplacements de populations, rendant la zone particulièrement instable.

La rencontre entre Guy Kabombo Muadiamvita et Claude Rameaux Bireau s’inscrit dans une dynamique plus large de coopération stratégique. Au-delà du symbole diplomatique, les deux responsables ont mis l’accent sur des mesures concrètes : amélioration du contrôle frontalier, échanges accrus de renseignements et coordination renforcée des opérations militaires.

Pour Kinshasa comme pour Bangui, l’enjeu dépasse la simple gestion sécuritaire. Il s’agit aussi de reprendre le contrôle d’un espace fragilisé par la porosité des frontières, propice aux activités clandestines. La circulation incontrôlée des biens et des hommes y favorise notamment la contrebande et les tensions locales.

Côté congolais, cette préoccupation n’est pas nouvelle. Déjà en 2025, les autorités avaient tiré la sonnette d’alarme sur la vulnérabilité de cette bande frontalière longue de plus de mille kilomètres. Des appels à la vigilance avaient été lancés aux forces armées, notamment face à l’occupation illégale de certaines terres et aux dérives économiques dans la région.

En consolidant leur partenariat, les deux États entendent passer d’une approche réactive à une stratégie plus structurée. L’objectif est de contenir durablement les menaces et restaurer une stabilité mise à mal par des années de troubles transfrontaliers.