Kenya : L’effondrement d’une mine d’or fait au moins 15 morts et des disparus

Les recherches se poursuivent dans le comté de West Pokot, dans le nord-ouest du Kenya, après l’effondrement d’un site d’extraction artisanale d’or qui aurait laissé plusieurs mineurs coincés sous les décombres.

Le drame s’est produit jeudi soir dans les collines de Rumos, alors que des ouvriers travaillaient dans une mine à ciel ouvert. Selon les autorités locales, au moins 15 corps ont déjà été retrouvés, dont 10 femmes.

Le responsable administratif chargé de la sécurité dans la région, Isaac Lomwai, a confirmé que les opérations de secours restaient en cours. Il a expliqué qu’un éboulement soudain de roches aurait enseveli les travailleurs, les empêchant de s’échapper.

Sur le terrain, les équipes de secours sont appuyées par des habitants et des volontaires mobilisés pour tenter de dégager les débris. Les autorités locales redoutent toutefois que le bilan ne s’alourdisse, plusieurs personnes étant encore portées disparues.

La Croix-Rouge du Kenya indique que des signes de vie auraient été détectés sur le site, certains sons laissant penser que des mineurs pourraient encore être piégés sous les gravats. Cette situation maintient l’espoir, mais complique aussi les opérations de sauvetage.

Les conditions sur place rendent les interventions difficiles. L’instabilité du terrain et les fortes pluies qui touchent la région augmentent les risques d’un nouvel effondrement.

Ce nouvel accident met une fois de plus en lumière les dangers des activités minières artisanales au Kenya. Dans plusieurs régions du pays, l’exploitation informelle de l’or se fait avec peu de mesures de sécurité, exposant régulièrement les travailleurs à des glissements de terrain et à des effondrements meurtriers.

Des drames similaires ont déjà été enregistrés ces dernières années, notamment dans les comtés de Siaya et Kakamega, où des dizaines de mineurs avaient perdu la vie à la suite d’éboulements provoqués ou aggravés par des pluies torrentielles.