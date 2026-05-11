New Delhi : Un sommet pour relancer la coopération stratégique entre l’Inde et l’Afrique 

L’Inde s’apprête à accueillir, le 31 mai 2026 à New Delhi, le quatrième Sommet du Forum Inde-Afrique (IAFS-IV), organisé en partenariat avec la Commission de l’Union africaine. L’événement réunira chefs d’État, représentants de l’Union africaine et responsables d’organisations régionales autour d’un objectif commun : renforcer les liens entre les deux parties.

Placée sous le thème « IA SPIRIT : Partenariat stratégique Inde-Afrique pour l’innovation, la résilience et la transformation inclusive », cette rencontre ambitionne de définir une nouvelle feuille de route de coopération. Les discussions devraient couvrir plusieurs secteurs clés, notamment le développement, la gouvernance, la technologie et l’innovation.

En amont du sommet, une réunion des hauts fonctionnaires est programmée le 28 mai, suivie le 29 mai par une rencontre des ministres des Affaires étrangères Inde-Afrique. Ces étapes préparatoires doivent permettre d’harmoniser les positions et de structurer les principaux axes de travail.

Les autorités indiennes présentent ce forum comme un espace majeur de dialogue avec le continent africain, fondé sur les principes de respect mutuel, d’égalité et de solidarité. L’objectif affiché est également de consolider la coopération Sud-Sud et de promouvoir des projets de développement inclusifs.

Ces dernières années, les relations entre New Delhi et les capitales africaines se sont intensifiées, avec l’ouverture de 17 nouvelles missions diplomatiques indiennes en Afrique et une multiplication des échanges politiques. L’Inde affirme privilégier une approche basée sur les besoins exprimés par les pays africains, en cohérence avec les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Les précédentes éditions du forum, organisées en 2008, 2011 et 2015, avaient permis d’élargir la coopération dans plusieurs domaines, notamment l’aide au développement et le renforcement des capacités institutionnelles.

Après une période de ralentissement liée à la pandémie de COVID-19 et aux recompositions géopolitiques mondiales, le sommet de 2026 est présenté comme une étape clé pour relancer et approfondir ce partenariat stratégique.