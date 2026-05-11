Sahel : L’AES met en avant ses avancées sécuritaires et son intégration en marche

La Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES) affirme consolider progressivement ses acquis dans plusieurs secteurs clés. C’est ce qu’a indiqué le ministre nigérien des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, Bakary Yaou Sangaré, lors d’un entretien diffusé le 9 mai 2026 sur la RTN.

Selon le chef de la diplomatie nigérienne, les trois États membres, Niger, Mali et Burkina Faso, ont renforcé leur coopération militaire avec la mise en place d’une force unifiée et d’un état-major conjoint opérationnel basé à Niamey. Cette structure est présentée comme un outil central dans la coordination des opérations sécuritaires sur le terrain.

Sur le plan diplomatique, les progrès évoqués incluent la circulation d’une carte diplomatique commune et une meilleure coordination entre les représentations des pays membres. L’objectif affiché est de permettre à la Confédération de défendre des positions communes dans les instances internationales.

Le ministre souligne également une volonté d’élargir l’intégration au-delà du volet sécuritaire. Une banque d’investissement est annoncée afin de financer des projets de développement dans l’espace AES, accompagnée de la création de médias communs, télévision, radio et presse écrite, destinés à renforcer la communication institutionnelle et contrer les campagnes de désinformation visant la région sahélienne.

Dans ce contexte, les autorités rappellent que la reconnaissance des organisations internationales relève de la souveraineté des États membres.

Par ailleurs, une délégation de l’AES conduite par le général Célestin Simporé s’était rendue à Bamako pour exprimer sa solidarité au Mali après le décès du général d’armée Sadio Camara. Reçue par le président de la transition malienne, le général Assimi Goïta, la mission a transmis les condoléances du Burkina Faso et du Niger.

Au cours de cette visite, les responsables de la délégation ont salué la mémoire d’un officier qualifié de figure importante pour la coopération militaire sahélienne. Ils ont également réaffirmé la détermination des États membres à poursuivre la lutte contre les groupes armés.

Le chef de la délégation a insisté sur la continuité de cet engagement sécuritaire, affirmant que les forces de l’AES entendent intensifier leurs actions contre les menaces terroristes dans la région.