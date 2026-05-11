Ouganda : Un nouvel élan pour la coopération sécuritaire et économique avec la RDC

La République démocratique du Congo et l’Ouganda ont réaffirmé leur volonté de consolider leur partenariat bilatéral, notamment en matière de sécurité frontalière et d’échanges économiques. Cet engagement a été acté à l’issue de la neuvième session de la commission permanente mixte Ouganda–RDC, tenue du 8 au 10 mai 2026 à Kampala.

Les travaux ministériels ont validé un rapport élaboré par les experts des deux pays, puis certifié par les secrétaires généraux des administrations concernées. Ce document sert de base à une coopération élargie dans plusieurs secteurs stratégiques.

Dans la continuité de ces discussions, six accords de coopération doivent être signés le 11 mai 2026 au State House de Kampala, en présence du président congolais Félix Tshisekedi et de son homologue ougandais Yoweri Museveni.

Ces accords portent notamment sur la sécurisation des zones frontalières et le développement d’infrastructures communes. Parmi les projets annoncés figurent la construction de postes frontaliers à arrêt unique ainsi que la mise en place de marchés transfrontaliers modernes dans les localités de Kasindi, Bunagana et Mahagi.

Pour les autorités congolaises, cette dynamique s’inscrit dans une logique de stabilisation durable des zones frontalières. Le vice-Premier ministre et ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Jacquemain Shabani, insiste sur l’importance stratégique de cette coopération pour renforcer le contrôle des frontières et fluidifier les échanges.

Du côté ougandais, le ministre des Affaires étrangères et chef de la délégation, Odongo Jeje Abubakhar, a appelé à une mise en œuvre rapide des engagements pris. Les experts des deux pays disposent de trois mois pour accélérer l’exécution de la feuille de route adoptée.

Cette coopération renforcée vise à transformer une frontière souvent marquée par des tensions en un espace de stabilité et d’échanges structurés.