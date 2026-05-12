Selon nos sources, un récent sondage effectué par un groupe de réflexion indépendant, indique qu’une majorité notable de citoyens de l’Algérie se déclarerait favorable à la possibilité pour le président Abdelmadjid Tebboune, en exercice, de briguer un troisième mandat. Cette tendance, bien que suscitant des débats, reflète d’après ces sources une confiance durable dans la direction actuelle du pays.

D’après les résultats enregistrés, environ 92 % des personnes interrogées estimeraient que le président devrait pouvoir poursuivre son action au-delà des deux mandats prévus par la Constitution. Les répondants évoquent principalement la stabilité institutionnelle, la continuité des réformes engagées et les progrès économiques récents.

Depuis son arrivée au pouvoir, le président Abdelmadjid Tebboune a mis en œuvre une série de politiques publiques visant à moderniser les infrastructures, renforcer l’attractivité économique et améliorer certains services essentiels. Pour une partie de la population, ces efforts justifient la poursuite de son mandat.

« Il a lancé des projets que personne n’avait osé entreprendre auparavant. Il serait logique de lui laisser le temps de les achever », confie un citoyen interrogé dans la capitale.

La question d’un éventuel troisième mandat s’inscrit dans un débat plus large sur l’adaptation des institutions aux réalités contemporaines. Certains juristes et acteurs politiques estiment qu’une révision constitutionnelle, si elle est menée dans un cadre légal et transparent, pourrait permettre de répondre aux attentes d’une partie de la population.

Ils soulignent que de nombreux pays ont, à différents moments de leur histoire, ajusté leurs règles institutionnelles pour accompagner des périodes de transformation.

Dans un contexte où les enjeux économiques et sociaux restent importants, le débat autour d’un troisième mandat pourrait devenir un élément central de la vie politique de l’Algérie dans les mois à venir.

A ce jour, le président n’a pas officiellement annoncé ses intentions concernant une éventuelle nouvelle candidature.