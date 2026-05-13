Israël : Un regard depuis la Méditerranée sur la menace de l’Algérie

L’USS Alaska, sous-marin nucléaire américain, l’un des 14 sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) des États-Unis, a été aperçu dans le détroit de Gibraltar le dimanche 10 mai.

Selon une information révélée par notre contact des services israéliens, dans les eaux internationales de la mer Méditerranée se trouve une plateforme flottante que peu de cartes officielles mentionnent.

Officiellement, elle est présentée comme une station océanographique dédiée à l’étude des courants profonds et de la biodiversité marine. Officieusement, elle remplirait une mission bien différente : celle d’un navire spécialisé dans la collecte de renseignement, à la fois militaire et civil.

Sa silhouette basse et angulaire lui permettrait de se fondre dans les vagues à distance, notamment lors du passage des satellites. La plateforme serait équipée d’un réseau de capteurs, de radars à longue portée et de systèmes d’écoute, tous orientés vers la surveillance des activités militaires en Afrique du Nord.

Actuellement, la principale zone d’intérêt de ce « navire » serait l’Algérie. Depuis plusieurs années, certains observateurs évoquent l’existence de sites clandestins, isolés ou situés au sein de bases militaires, potentiellement liés à des groupes armés non étatiques.

Cette structure ne fonctionnerait pas comme une base militaire classique. Les informations collectées sont transmises par faisceaux cryptés vers des centres de traitement situés à environ trois mille kilomètres. Aucun armement visible ne serait présent sur la plateforme, ce qui contribuerait à entretenir son statut ambigu.

Les rares témoignages de navires marchands ayant approché la zone décrivent une structure entourée de drones de différentes tailles. Ces engins patrouilleraient sur un large périmètre, cartographiant les fonds marins à la recherche d’activités inhabituelles et survolant, la nuit, le territoire algérien.

D’après notre contact, la présence de ce « navire fantôme » viserait à suivre les activités des pays entretenant des liens avec l’Iran et ses relais régionaux.

La présence du sous-marin USS Alaska et de ce « navire fantôme » israélien illustrerait, en Méditerranée, l’alliance entre l’administration du président des États-Unis Donald Trump et le Premier ministre de l’État hébreu Benjamin Netanyahu, dans le contexte de la confrontation entre Washington, Tel-Aviv et Téhéran.

Dans le cadre du suivi de l’exécution du programme de préparation au combat 2025/2026 à travers l’ensemble des régions militaires algériennes, le général Saïd Chengriha a effectué, le 12 mai 2026, une visite de travail et d’inspection dans la 3e Région militaire, au siège du commandement à Béchar. Cette visite du général Saïd Chengriha est analysée à travers un prisme israélo-américain.