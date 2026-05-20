Mali : Intensification des opérations aériennes dans le nord du pays

L’armée malienne a annoncé mardi avoir mené plusieurs frappes aériennes contre des positions terroristes dans la région de Tombouctou, après une mission de reconnaissance effectuée par les Forces armées maliennes (FAMa).

Selon des sources militaires, les opérations ont été déclenchées après la détection de cinq pick-up transportant des hommes jugés suspects près d’une zone de regroupement.

Le communiqué de l’état-major précise que quatre frappes ciblées ont été réalisées. Le bilan provisoire fait état de deux véhicules détruits et de plusieurs combattants neutralisés. Les autorités militaires ajoutent que des missions de surveillance se poursuivent afin d’évaluer l’ampleur des dégâts dans la zone.

Parallèlement, la région de Kidal a également été secouée par une série de frappes aériennes dimanche matin. D’après plusieurs sources locales et sécuritaires, plus d’une dizaine de bombardements ont visé différents secteurs stratégiques du nord du Mali.

Ces opérations s’inscrivent dans un contexte de fortes tensions entre les forces gouvernementales, les rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA),basés en Algérie, ainsi que leurs alliés terroristes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM), affilié à Al-Qaïda, qui sont équipés et financés militairement par le régime militaire du général Saïd Chengriha.

Cette escalade intervient après plusieurs offensives déjà menées mi-mai sur Kidal. Fin avril 2026, le FLA avait affirmé avoir pris le contrôle total de cette ville stratégique avec l’appui du JNIM.

De leur côté, les autorités de transition, sous la présidence du général Assimi Goïta, avaient assuré avoir repoussé des attaques coordonnées visant plusieurs localités du pays, notamment Bamako, Gao, Sévaré et Kati.

Le gouvernement malien avait alors annoncé plusieurs blessés parmi les civils et les militaires, tout en affirmant que les forces de sécurité avaient repris le contrôle des zones concernées. Africa Corps a récemment indiqué poursuivre la formation des soldats maliens dans les opérations héliportées et la lutte antiterroriste.