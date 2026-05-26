Sénégal : Ousmane Sonko élu président de l’Assemblée nationale après son départ de la primature

Quatre jours seulement après avoir été démis de ses fonctions de Premier ministre par le président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko a été élu mardi à la tête de l’Assemblée nationale sénégalaise.

La séance parlementaire, marquée par le boycott des députés de l’opposition, s’est déroulée dans un climat de tensions politiques. Les opposants ont dénoncé ce qu’ils qualifient de « coup d’État constitutionnel ».

Malgré les divergences apparues récemment entre Ousmane Sonko et le chef de l’État, tous deux issus du parti Pastef, l’ancien Premier ministre a bénéficié du soutien massif des parlementaires de sa formation politique, majoritaire au sein de l’hémicycle avec 130 sièges sur 165.

Son élection à la présidence de l’institution parlementaire marque ainsi son retour au premier plan de la scène politique sénégalaise. À l’annonce des résultats, il a été chaleureusement applaudi par les députés du Pastef.

Ousmane Sonko succède à El Malick Ndiaye, qui avait présenté sa démission dimanche.