Togo : La BM accorde 200 millions de dollars pour moderniser les infrastructures logistiques et de transport

La Banque mondiale a approuvé un financement de 200 millions de dollars en faveur du Togo pour soutenir la mise en œuvre du Programme d’amélioration des services logistiques et de transport (PASLT). Cette initiative vise à renforcer la position du pays comme hub logistique majeur en Afrique de l’Ouest.

Le programme repose sur plusieurs composantes stratégiques. Il prévoit notamment la réhabilitation de la liaison ferroviaire entre le Port autonome de Lomé et la Plateforme industrielle d’Adétikopé (PIA), avec l’objectif de faciliter le transport des conteneurs par voie ferrée et d’améliorer la fluidité des échanges commerciaux.

Le PASLT entend également améliorer la mobilité urbaine dans le Grand Lomé en réduisant les embouteillages autour de la zone portuaire. Par ailleurs, il ambitionne de renforcer la connectivité entre les principaux bassins agricoles des régions de la Kara, des Savanes, des Plateaux et de la Plaine de Mô et les différents marchés nationaux, régionaux et internationaux.

Pour le représentant résident de la Banque mondiale au Togo, Tony Verheijen, ce programme constitue un levier important pour consolider le rôle du Togo comme plateforme régionale de transport et de logistique, en capitalisant sur les performances du Port de Lomé.

Selon lui, les investissements prévus devraient favoriser la création d’emplois, stimuler le développement des chaînes de valeur et encourager davantage d’investissements privés dans le pays.

Ce nouveau financement s’inscrit dans le cadre de la coopération entre le Togo et la Banque mondiale. À fin mars 2026, le portefeuille de projets financés par l’institution dans le pays était évalué à 1,49 milliard de dollars.

Cette annonce intervient quelques mois après l’approbation, en décembre 2025, d’un financement supplémentaire de 150 millions de dollars destiné à soutenir le secteur privé et à promouvoir l’emploi au Togo.