Nigeria : Libération de 53 otages enlevés par des groupes jihadistes

L’armée nigériane a annoncé, vendredi, avoir libéré 53 personnes enlevées par des groupes djihadistes lors d’une opération menée dans le nord-est du pays.

Selon un communiqué publié par les forces armées sur le réseau social X, l’intervention s’est déroulée mercredi sur l’axe Buratai-Kamuya, dans la zone de Biu, située dans l’État de Borno. Les militaires y ont démantelé un barrage installé par des combattants de Boko Haram et de l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Au cours de cette opération, les troupes ont réussi à secourir 53 civils retenus en captivité et à récupérer huit véhicules précédemment saisis par les assaillants.

L’armée précise que l’intervention a été déclenchée après que des éléments de la Force opérationnelle conjointe (Nord-Est), engagés dans l’opération Hadin Kai, ont repéré les mouvements des djihadistes grâce à un système de vidéosurveillance. Les soldats se sont aussitôt rendus sur les lieux avant de poursuivre les combattants en direction de la zone de Mangari-Dora.

Les otages libérés ont ensuite été transférés à Buratai, où ils sont soumis à des procédures d’identification ainsi qu’à des examens médicaux.

Le nord-est du Nigeria est confronté depuis 2009 à une insurrection menée par Boko Haram, un conflit qui s’est intensifié en 2016 avec l’émergence de sa branche dissidente, l’État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP). Les deux groupes cherchent à instaurer un Etat islamique dans le pays.

D’après les autorités nigérianes et les Nations unies, les violences attribuées à Boko Haram et à l’ISWAP ont fait plus de 35 000 morts et contraint près de 2,7 millions de personnes à fuir leur foyer, principalement au Nigeria, mais aussi dans les pays voisins, notamment le Cameroun, le Tchad et le Niger.

Dans le nord-ouest, le groupe Lakurawa, présenté comme affilié à l’Etat islamique dans la région du Sahel, multiplie également les attaques dans les Etats de Kebbi et de Sokoto.

Face à cette menace persistante, les opérations militaires se sont intensifiées depuis la fin de l’année 2025, notamment après une série de frappes aériennes menées conjointement par les forces nigérianes et les Etats-Unis contre des positions djihadistes dans le nord-ouest du pays.