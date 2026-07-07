RDC : Plus de 500 morts dans l’épidémie d’Ebola

L’épidémie de maladie à virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo (RDC) a franchi le seuil des 500 décès, selon les dernières données communiquées par le ministère congolais de la Santé.

Les autorités sanitaires recensent à ce jour 1.561 cas confirmés, dont 506 décès. Par ailleurs, 253 personnes ont été déclarées guéries, tandis que 628 patients confirmés sont actuellement pris en charge en isolement ou hospitalisés.

Déclarée le 15 mai, cette flambée épidémique s’étend désormais à 36 zones de santé réparties dans les provinces de l’Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, où la transmission communautaire du virus se poursuit.

L’Ituri reste de loin la province la plus touchée, concentrant plus de 91 % des cas confirmés et près de 84 % des décès enregistrés depuis le début de l’épidémie, d’après les autorités congolaises.

De son côté, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) souligne que la souche Bundibugyo du virus Ebola continue d’évoluer rapidement et de se propager de manière soutenue. Au 1er juillet, au moins 10.821 personnes ayant été en contact avec des cas confirmés faisaient l’objet d’un suivi sanitaire en Ituri et au Nord-Kivu, dans le cadre des efforts visant à contenir la propagation de la maladie.