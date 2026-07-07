Côte d’Ivoire : Moïse Lida Kouassi libéré après un an de détention

L’ancien ministre ivoirien de la Défense et cadre du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), Moïse Lida Kouassi, a été remis en liberté lundi après près d’un an de détention, a annoncé mardi son parti.

« C’est un soulagement pour nous », a déclaré à l’AFP le président exécutif du PPA-CI, Sébastien Dano Djédjé, tout en précisant que l’ancien ministre « ne se porte pas bien ». Il a indiqué ne pas connaître les raisons ayant conduit à cette décision judiciaire.

Moïse Lida Kouassi avait été arrêté en août 2025 puis placé sous mandat de dépôt avec dix autres personnes, notamment pour des accusations d’actes terroristes. Son incarcération était intervenue à deux mois de l’élection présidentielle d’octobre, dans un contexte de fortes tensions politiques.

Les autorités l’accusaient notamment d’avoir été à l’origine des violences survenues au début du mois d’août dans le quartier de Yopougon, à Abidjan.

Selon Sébastien Dano Djédjé, plusieurs militants et responsables du PPA-CI demeurent toutefois en prison. Au cours de l’année électorale, des dizaines de membres de l’opposition avaient été arrêtés ou écroués, tandis que des centaines de personnes avaient été condamnées pour avoir participé à des manifestations interdites, principalement pour des faits de troubles à l’ordre public.

La libération de Moïse Lida Kouassi intervient le même jour que celle, à titre provisoire, d’un cybermilitant proche de Laurent Gbagbo, remis en liberté à Abidjan dans le cadre de la procédure d’appel engagée après sa condamnation à cinq ans de prison.