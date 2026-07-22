Mauritanie : 144 migrants morts ou portés disparus sur la route de l’Atlantique

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a annoncé mardi qu’au moins 144 réfugiés et migrants sont morts ou portés disparus au large des côtes mauritaniennes la semaine dernière, lors de tentatives de traversée vers l’Europe. L’agence onusienne dénonce une nouvelle tragédie qui illustre la dangerosité persistante de la route migratoire de l’Atlantique, considérée comme l’une des plus meurtrières au monde.

Entre le 14 et le 18 juillet, trois opérations de sauvetage et de débarquement menées à Nouadhibou ont permis de secourir 387 personnes. Le HCR, en collaboration avec les autorités mauritaniennes et ses partenaires humanitaires, a participé à ces interventions afin de porter assistance aux survivants et d’identifier les personnes ayant besoin d’une protection internationale.

Le drame le plus grave concerne une embarcation secourue le 18 juillet. Selon le porte-parole du HCR, Matthew Saltmarsh, 143 passagers sont présumés morts ou disparus après avoir dérivé pendant près de 25 jours dans l’océan Atlantique. Le bateau avait quitté Bufalo, en Gambie, et seuls 38 survivants ont pu être secourus.

Parmi ces rescapés figurent deux enfants qui ont perdu tous les membres de leur famille au cours de la traversée et sont actuellement hospitalisés. Un autre décès a également été enregistré parmi les occupants d’une embarcation débarquée le 14 juillet.

Le HCR rappelle que la traversée entre l’Afrique de l’Ouest et les îles Canaries demeure extrêmement périlleuse en raison des longues distances, des conditions météorologiques imprévisibles, de la fragilité des embarcations et de la difficulté à mener rapidement des opérations de secours.

Malgré une baisse de 61 % des arrivées aux Canaries depuis le début de l’année, avec environ 4 400 personnes recensées au 15 juillet contre la même période en 2025, les candidats à l’exil continuent de risquer leur vie. Beaucoup entreprennent un voyage de plus de 2 000 kilomètres dans des conditions précaires.

Depuis le début de l’année, plus de 40 000 arrivées par voie maritime ont été enregistrées en Europe sur les principales routes migratoires, contre 65 407 au premier semestre 2025.

Face à cette situation, le HCR appelle la communauté internationale à renforcer les voies légales de migration et de protection, tout en s’attaquant aux causes profondes des déplacements forcés. Depuis janvier 2026, 17 opérations de débarquement ont permis de secourir 2 147 personnes à Nouadhibou et Nouakchott.