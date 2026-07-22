Ethiopie : L’inflation atteint 13,9 % 

L’inflation annuelle en Ethiopie a poursuivi sa progression en juin 2026, atteignant 13,9 % contre 13,4 % le mois précédent, selon les dernières données publiées par le Service statistique éthiopien (ESS).

Cette nouvelle hausse est principalement portée par l’augmentation des prix des produits alimentaires. L’inflation alimentaire s’est établie à 15,1 %, traduisant le renchérissement des denrées de première nécessité, qui continue d’alourdir le coût de la vie pour les ménages.

Les prix des biens et services hors alimentation demeurent également orientés à la hausse. Les secteurs des transports et des boissons non alcoolisées figurent parmi les principaux facteurs contribuant à la pression inflationniste, d’après l’ESS.

Ces chiffres confirment le retournement de la tendance observée à la fin de l’année 2025, lorsque l’inflation était redescendue à un niveau inférieur à 10 %, atteignant 9,7 % en décembre. Depuis, la hausse des prix s’est accélérée de manière continue.

La Banque nationale d’Ethiopie (NBE) avait d’ailleurs averti, la semaine dernière, que l’inflation devrait rester à deux chiffres au cours des six prochains mois.

A l’issue de la réunion de son comité de politique monétaire, l’institution avait souligné que le taux d’inflation global est passé de 9,7 % en décembre 2025 à 11,7 % en avril, puis à 13,4 % en mai 2026. Selon la banque centrale, cette accélération est alimentée par la hausse simultanée des prix des produits alimentaires et non alimentaires, laissant présager une poursuite des tensions sur le coût de la vie dans les prochains mois.