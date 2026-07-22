Inde : 44 pirates somaliens condamnés à la prison à vie pour détournement de navires

La justice indienne a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité 44 ressortissants somaliens reconnus coupables d’actes de piraterie en haute mer, notamment pour le détournement de deux navires au large des côtes somaliennes.

Les faits remontent à deux opérations distinctes. En décembre 2023, les pirates avaient pris le contrôle du cargo MV Ruen, battant pavillon maltais, avant de retenir son équipage en otage. Quelques mois plus tard, en mars 2024, ils avaient également détourné le chalutier iranien Al Kambar.

Dans les deux affaires, la marine indienne était intervenue avec succès pour libérer les membres des équipages et arrêter les assaillants. Les 44 suspects avaient ensuite été transférés à Bombay, dans l’ouest de l’Inde, où ils sont restés détenus jusqu’à leur procès.

Les verdicts, rendus publics lundi par un tribunal de Bombay, ont reconnu les accusés coupables de piraterie maritime. Dans sa décision, le juge S.B. Dige a souligné la gravité de ces actes, rappelant que le détournement de navires, la prise d’otages et les demandes de rançon sous la menace de mort constituent « des crimes d’une extrême gravité ».

Depuis 2008, la marine indienne maintient une présence régulière au large des côtes somaliennes afin de sécuriser cette importante route maritime internationale. Cette zone demeure particulièrement exposée aux attaques de pirates en raison de l’instabilité chronique qui affecte la Somalie depuis plus de trois décennies.