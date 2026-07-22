Sénégal : Diomaye Faye apporte son soutien à la candidature de Macky Sall à la tête de l’ONU

Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a apporté son « plein soutien » à la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall (2012-2024) au poste de secrétaire général des Nations unies.

Cette annonce est intervenue après la visite de Macky Sall au Sénégal la semaine dernière, au cours de laquelle il a rencontré Bassirou Diomaye Faye afin de solliciter son appui dans le processus de sélection destiné à désigner le successeur d’António Guterres à la tête de l’ONU, lancé officiellement à New York à la fin de l’année 2025.

« Cette rencontre, qui s’est déroulée dans un climat de cordialité et de courtoisie républicaine, témoigne de l’engagement du chef de l’Etat en faveur du dialogue, de la continuité de l’Etat et de l’unité autour des intérêts supérieurs de la nation », a indiqué le ministère sénégalais de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères dans un communiqué.

« A l’issue de cette réunion, le président de la République a décidé que le Sénégal apportera son plein soutien à la candidature de Son Excellence M. Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU », précise le communiqué publié lundi.

De son côté, Macky Sall a exprimé sa « gratitude » sur le réseau social X pour une décision qui, selon ses propres termes, « l’honore ».

Contrairement à l’usage, la candidature de Macky Sall n’a pas été présentée par le Sénégal, mais par le Burundi, qui assure la présidence tournante de l’Union africaine (UA).

L’ex-président sénégalais est en compétition avec plusieurs autres personnalités pour diriger les Nations unies, notamment l’ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, l’Argentin Rafael Grossi, ainsi que la secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), la Costaricienne Rebecca Grynspan.

Les quinze membres du Conseil de sécurité de l’ONU doivent examiner les candidatures à huis clos à la fin du mois de juillet, avant que l’Assemblée générale ne procède à la nomination officielle d’ici la fin de l’année.