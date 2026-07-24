Afrique : L’UE confie le dossier du Sahel à la diplomate danoise Birgitte Nygaard Markussen

L’Union européenne a désigné la diplomate danoise Birgitte Nygaard Markussen comme nouvelle représentante spéciale pour le Sahel, où elle sera chargée de mettre en œuvre la stratégie renouvelée de l’UE face aux défis sécuritaires, politiques et humanitaires de la région.

La nomination, approuvée jeudi par le Conseil de l’Union européenne, prendra effet le 1er septembre 2026 pour un mandat initial d’un an, jusqu’au 31 août 2027. Elle succédera au diplomate portugais João Cravinho, qui occupait cette fonction depuis novembre 2024.

Dans ses nouvelles fonctions, Birgitte Nygaard Markussen assistera la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, dans la mise en œuvre de la nouvelle approche européenne pour le Sahel. Son champ d’action couvrira le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la Mauritanie, le Niger, ainsi que l’ensemble de la région sahélienne.

Sa mission consistera notamment à conduire le dialogue politique avec les partenaires régionaux, à promouvoir la paix, la stabilité, la sécurité et le développement durable, tout en veillant à une meilleure coordination des actions européennes dans les domaines diplomatique, sécuritaire et du développement.

La diplomate travaillera en étroite collaboration avec les gouvernements des pays concernés, les États voisins, les organisations régionales, l’Union africaine, les Nations unies ainsi que les partenaires internationaux afin de soutenir les efforts de prévention et de résolution des conflits et de renforcer la coopération régionale face aux crises sécuritaires, humanitaires et de gouvernance.

Diplomate chevronnée, Birgitte Nygaard Markussen est actuellement envoyée spéciale du Danemark pour le Sahel et la région des Grands Lacs. Au cours de sa carrière, elle a exercé plusieurs responsabilités au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), notamment en qualité de cheffe de la délégation de l’Union européenne auprès de l’Union africaine et d’ambassadrice de l’UE auprès de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique.

Elle possède également une solide expérience de terrain en Afrique, ayant été ambassadrice du Danemark au Burkina Faso, au Niger, au Tchad et en République centrafricaine, avant de diriger le département Afrique au ministère danois des Affaires étrangères.