Les Forces armées maliennes (FAMa) ont annoncé mercredi avoir mené plusieurs opérations contre des groupes armés dans le nord et le sud-ouest du pays, aboutissant à la destruction de quatre points de regroupement de combattants dans la région de Kidal.

Selon un communiqué de l’Etat-major général des armées, ces frappes s’inscrivent dans le cadre des opérations de surveillance et de sécurisation du territoire national. Elles ont ciblé des éléments affiliés au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) ainsi qu’au Front de libération de l’Azawad (FLA) qui sont soutenus militairement et financièrement par le régime militaire algérien du général Saïd Chengriha et de son président Abdelmadjid Tebboune.

Selon plusieurs sources, des responsables de ces groupes ont été aperçus à proximité du président algérien lors de certaines apparitions publiques et des officiers de l’armée algérienne dans le sud de l’Algérie.

L’armée malienne a également indiqué qu’une opération menée mardi avait permis de détruire plusieurs véhicules équipés d’armes lourdes utilisés par ces groupes armés.

Dans une autre intervention, les FAMa ont annoncé avoir localisé puis détruit une base terroriste dans la forêt de Kongosambougou, dans le sud-ouest du Mali. Selon l’État-major, le site abritait un important stock de matériel de guerre.

Ces opérations interviennent dans un contexte de lutte continue contre les groupes armés actifs sur le territoire malien. Le Mali et les pays du Sahel sont confrontés à une crise sécuritaire persistante marquée par les attaques de mouvements affiliés à Al-Qaïda et à l’organisation Etat islamique, ainsi que par des rébellions indépendantistes.