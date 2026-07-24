Soudan : 11 millions de personnes aidées malgré les contraintes sécuritaires 

Près de 11 millions de personnes ont reçu au moins une forme d’assistance humanitaire au Soudan au cours des six premiers mois de 2026, en dépit de l’insécurité persistante et du manque de ressources financières, a annoncé jeudi le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

L’agence onusienne indique que les organisations humanitaires poursuivent leurs interventions à travers le pays, alors que le conflit continue d’aggraver les besoins, en particulier dans les régions du Darfour, du Kordofan et de l’État du Nil Bleu.

OCHA souligne toutefois que l’insuffisance des financements compromet fortement l’ampleur de la réponse humanitaire. En raison de ces contraintes budgétaires, de nombreux bénéficiaires n’ont reçu que trois à quatre mois d’aide alimentaire, alors que six mois de soutien étaient initialement prévus.

L’ONU précise également que seulement 1,7 million de personnes, soit 16 % des bénéficiaires, ont pu bénéficier d’une assistance multisectorielle couvrant plusieurs besoins essentiels.

Selon OCHA, le plan de réponse humanitaire pour le Soudan en 2026 demeure largement sous-financé. À ce jour, 1,1 milliard de dollars ont été mobilisés, soit 39 % des 2,9 milliards de dollars nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires dans le pays.

Face à cette situation, les Nations unies ont une nouvelle fois appelé la communauté internationale à accroître son soutien financier et à garantir un accès humanitaire sûr, rapide et sans entrave aux populations affectées par le conflit.