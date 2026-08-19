Libye : Une vaste panne d’électricité perturbe plusieurs régions du pays

Une importante coupure de courant s’est produite le lundi dans une grande partie de l’ouest, du centre et du sud de la Libye, après l’arrêt simultané de plusieurs centrales électriques majeures, rapportent des médias locaux.

Les centrales de Zawiya et de Khoms, dans l’ouest, ainsi que la centrale thermique d’Ubari, dans le sud, ont cessé leur activité. Les raisons de ces arrêts n’ont pas encore été établies.

La Compagnie générale d’électricité de Libye a annoncé le déploiement de ses équipes techniques pour identifier l’origine de la panne et procéder à une remise en service progressive du réseau.

Les perturbations ne se limitent pas à l’approvisionnement en électricité. Le réseau hydraulique a également été affecté. L’Autorité du fleuve artificiel a indiqué que plusieurs puits et stations de pompage avaient cessé de fonctionner en raison des coupures répétées et des perturbations du réseau national. Elle a prévenu que la distribution d’eau pourrait être réduite dans plusieurs grandes agglomérations.

Cette panne constitue la deuxième coupure générale enregistrée en moins de 24 heures dans l’ouest et le centre du pays. Une situation qui risque d’alimenter davantage le mécontentement de la population, déjà confrontée à la détérioration des services publics et à une conjoncture économique difficile.

La répétition de ces incidents met une nouvelle fois en lumière la fragilité des infrastructures libyennes. Les interruptions d’électricité, devenues récurrentes, affectent aussi bien les ménages que les secteurs essentiels, accentuant les inquiétudes sur la capacité du pays à assurer durablement ses services de base.