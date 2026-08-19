Gabon : Libreville veut limiter les bourses d’études vers certains pays européens

Le président gabonais Brice Oligui Nguema a annoncé une révision des conditions d’attribution des bourses publiques aux étudiants souhaitant poursuivre leur cursus dans certains pays européens. Cette décision s’explique notamment par l’augmentation des frais de scolarité et la diminution des dispositifs d’aide aux étudiants.

La mesure a été dévoilée le 17 août 2026, à l’occasion d’une adresse à la nation prononcée à la veille des célébrations du 66e anniversaire de l’indépendance du Gabon. Le chef de l’État n’a pas cité les pays concernés. La France pourrait toutefois être particulièrement touchée, compte tenu du nombre important d’étudiants gabonais qui y poursuivent traditionnellement leurs études grâce à des bourses.

Brice Oligui Nguema a parallèlement appelé la jeunesse gabonaise à privilégier davantage les universités et centres de formation de premier plan du continent africain. Il a estimé que l’Afrique dispose désormais de perspectives importantes en matière d’enseignement supérieur, d’innovation et de formation professionnelle.

Pour le président gabonais, cette réorientation répond à la nécessité de mieux maîtriser les dépenses liées aux études à l’étranger, tout en développant les capacités nationales de formation. Il a également plaidé pour des programmes davantage adaptés aux priorités économiques et aux besoins en compétences du Gabon.

Les autorités entendent ainsi favoriser une politique de formation plus en phase avec les ambitions de développement du pays, alors que les coûts de l’enseignement supérieur à l’étranger continuent d’augmenter.

Le Gabon a célébré son indépendance le 17 août à Libreville avec plusieurs manifestations officielles, dont un défilé militaire en présence du président congolais Félix Tshisekedi et du général Horta Ntam, représentant la Guinée-Bissau.