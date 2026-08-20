Guinée-Bissau : Une première épidémie de mpox inquiète, notamment chez les enfants

La Guinée-Bissau fait face à sa première épidémie de mpox, avec une situation particulièrement préoccupante chez les enfants. Sur 46 cas suspects recensés dans le pays, 23 concernent des personnes âgées de moins de 15 ans, dont 16 enfants de moins de cinq ans, a indiqué jeudi l’Unicef.

Au 17 août, les autorités sanitaires avaient confirmé sept cas de mpox, tous chez des adultes. Six d’entre eux ont été recensés dans le secteur autonome de Bissau et un dans la région de Biombo, dans l’ouest du pays. Aucun décès n’a été enregistré à ce stade.

« C’est la première fois que des cas de mpox sont signalés en Guinée-Bissau », a déclaré Sandra Martins, représentante adjointe de l’Unicef dans le pays, qualifiant cette situation de nouvel événement majeur de santé publique.

L’organisation s’inquiète notamment de la fragilité du système national de surveillance sanitaire, qui pourrait entraîner des cas non détectés. Les jeunes enfants sont considérés comme particulièrement vulnérables aux formes graves de la maladie.

La perspective de la rentrée scolaire en septembre constitue également un sujet de préoccupation. Selon l’Unicef, la reprise des cours pourrait favoriser la transmission du virus chez les enfants si la circulation de la maladie se poursuit.

Le mpox, anciennement appelé « variole du singe », se manifeste notamment par de la fièvre et des lésions cutanées sous forme de vésicules. La maladie peut être transmise par contact étroit avec une personne infectée ou avec des objets contaminés.

Cette première apparition en Guinée-Bissau intervient toutefois alors que la situation épidémiologique s’est améliorée à l’échelle continentale. Fin janvier, l’agence de santé de l’Union africaine avait estimé que le mpox ne constituait plus une urgence de santé publique en Afrique, en raison notamment de la baisse des cas et des décès.

En septembre 2025, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avait également annoncé la fin de l’urgence de santé publique de portée internationale liée au mpox.